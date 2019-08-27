لفت عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "ساحل ​الشوف​ أجمع بكل نوابه وبلدياته وقواه السياسية على رفض مطمر الناعمة، نظرا للمعاناة المزمنة لهذه المنطقة بيئيا واستجابة لتوجهات البلدة المجمع اهلها وبلديتها على هذا الموقف"، مشددا على أنه "لا لمطمر الجية، وكل التعاون مع ​وزارة البيئة​ واتحادات وبلديات المنطقة للتفتيش عن حلول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لا لمطمر الجية وكل التعاون مع وزارة البيئة واتحادات وبلديات المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.