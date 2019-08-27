جنبلاط:لا مانع لمدينة بيروت ان يكون لها نموذجا مماثلا لمحرقة النفايات في فيينا

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ما من مانع ل​مدينة بيروت​ ان يكون لها نموذجا مماثلا لمحرقة ​النفايات​ في مدينة ​فيينا​ وذلك للخروج من هذا الجدل العقيم حول محارق النفايات وذلك كمدخل للخلاص من ​المكبات​ العشوائية في كل مكان".

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