قاطيشه يرجح أن تكون الطائرتين الاسرائيليتين انطلقتا من الارض عبر عملاء

رأى عضو كتلة "الجمهورية" القوية" النائب ​وهبه قاطيشه​ أن "ما حصل في الضاحية يؤدي طبعاً الى ارتفاع منسوب المواجهة"، معتبرا ان "أحدا لم يحترم ​القرار 1701​ لا ​حزب الله​ ولا الجانب الاسرائيلي".

واعتبر في حديث إذاعي ان "الحادث لا يزال غامضا بالنسبة إلي كعسكري فانطلاق الطائرتين من الاراضي الاسرائيلية أمر صعب، كما ان التحكم عن بعد بهما أمر صعب"، لافتا إلى ان "أغلب الظن أن تكون الطائرتين انطلقتا من الارض من قبل العملاء".

وشدد على ان "كل الحادثة لا تزال غامضة خصوصا انه ليس الجيش من حقق بها لنعرف كيف حصلت"، مشيرا إلى ان "حزب الله يستطيع ان يغطي العديد من الأمور من دون أن يقدم ​تفاصيل​ للجيش".