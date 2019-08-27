روحاني:سنواصل تخفيض التزاماتنا بالاتفاق النووي إن لم تُرفع العقوبات

أكد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أنه "إن لم ترفع ​واشنطن​ العقوبات على ​طهران​ فلن يتغير الوضع الحالي". وشدد على انه "لم نقل أبداً أننا نريد امتلاك ​سلاح نووي​"، مؤكدا انه "سنواصل تخفيض التزاماتنا بالاتفاق النووي إن لم ترفع العقوبات".

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