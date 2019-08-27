ابو شقرا: لا أزمة محروقات في لبنان جراء اضراب اصحاب المحطات الخميس

أكّد مستشار نقابة أصحاب محطات ​الوقود​ فادي ابو شقرا، "ان نحن لا ندفع نحو احداث ازمة جراء ال​اضراب​ المقرر من اصحاب محطات الوقود، يوم الخميس المقبل، ونطمئن ان لا ازمة محروقات جراء الاضراب".

وشدّد ابو شقرا في حديث اذاعي، على "ان مطلبنا حق نطالب به ​الدولة​، وهو ان يكون ال​دولار​ متوفرا في ​المصارف​ وألا يجبروننا على شرائه من الصرّافين، ما يكبد اصحاب المحطات خسائر جراء الفارق في الصرف بين الليرة والدولار،" كاشفا ان "الاتصالات جارية مع المعنيين لحل المشكلة"، وكشف "ان نقابة اصحاب المحطات ستعقد اجتماعا في مقرها على الدورة، لاتخاذ القرار بالخطوات لاضراب الخميس"، وطالب "حاكم ​مصرف لبنان​ والمصارف، ان يؤمنوا الدولار لنشتري ​المحروقات​".

وأوضح ابو شقرا، "ان المواطن يدفع بالليرة لتعبئة الوقود، فيما صاحب المحطة مجبر على ايجاد دولار لشراء المحروقات، وبعد أشهر على هذا الوضع، تفاقمت الازمة، ولذلك سنرفع الصوت الخميس".