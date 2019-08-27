مصرع ستة مهاجرين مع محاولة مهرّبين الهرب من الشرطة اليونانية

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سالونيكي: لقي ستة مهاجرين مصرعهم في حادث في شمال اليونان الاثنين حين حاول مهرّبوهم الهرب من الشرطة، ما أدى إلى انقلاب عربتهم، على ما أفاد مصدر في الشرطة.

انزلقت العربة، التي كانت تنقل 16 رجلًا، وانقلبت أثناء محاولة المهرّبين تفادي نقطة تفتيش للشرطة قرب الحدود مع تركيا. ولم تفصح السلطة عن هويات أو جنسيات الضحايا.

وأُعلنت وفاة ستة رجال عند وصولهم إلى مستشفى أليكساندروبولي، فيما يعاني شخص سابع من جروح خطيرة. أفاد المصدر أن المهرّبين، وهما بلغاري وجزائري الجنسية، هربا بعد الحادث، ولكن تم القبض عليهما لاحقًا.

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في 12 أغسطس، دعت اليونان الاتحاد الأوروبي إلى توزيع عبء المهاجرين بشكل أكثر عدلًا وسط مخاوف عميقة من زيادة كبيرة في أعداد الواصلين إلى الجزر اليونانية في الأسابيع الأخيرة.

وأشار نائب الوزير لحماية المواطنين جورجيوس كوموتساكوس إلى أن مهرّبي البشر فتحوا "ممرًا" جديدًا بين جزيرة ساموثراكي وبلدة ألكسندروبولي في شمال شرق اليونان بالقرب من الحدود مع تركيا.

قال إنه بالنسبة إلى اليونان التي هي "دولة على الخط الأمامي.. وتشكل جزءًا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي" فإن مسألة الهجرة وتدفق اللاجئين "مسألة صعبة للغاية".

