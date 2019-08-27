شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اقتصادية البرلمان: "استثمر فى أفريقيا" يؤكد عودة مصر لريادة القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن استضافة مصر لمؤتمر أفريقيا 2019، والمقرر انعقاده فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "استثمر فى أفريقيا"، يؤكد عودة مصر لدورها الرائد فى القارة السمراء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح له، أن مصر تسعى لنقل تجربتها وخبراتها فى مجالات الاستثمار والتنمية إلى باقى دول القارة الأفريقية، وأنها تمد يدها إلى دول أفريقيا لتحقيق مزيد من التكامل وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

وأشاد عبد الحميد ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بدعم كل الجهود لتسهيل التعاون التجارى والاستثمارى بين الدول الأفريقية وبعضها، وتعزيز العلاقات الأفريقية مع المجتمع الاستثمارى الدولى، خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقى ، مشيرا الى أن توحيد جهود الدول الأفريقية سيحقق طفرات فى حصة القارة من الاقتصاد العالمى، بما يُعزز موقف أفريقيا التفاوضى مع الشركاء التجاريين والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

وتستعد وزارة الاستثمار لتنظيم مؤتمر أفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر فى أفريقيا"، والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يومى 22 و23 نوفمبر المقبل بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلى شركاء مصر فى التنمية ورجال الاعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الاعمال من المصريين والافارقة وجميع انحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية‪.