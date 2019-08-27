الصين: إيران "تنفذ بأمانة" الاتفاق النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، في اجتماع أمس الاثنين، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في بكين إن طهران "تنفذ بأمانة" الاتفاق النووي الدولي.

وأضاف وانج أنه يجب الاعتراف بحقيقة أن طهران قد التزمت بالاتفاقية، مشيرًا إلى أن الصين تدرك أن لدى إيران مطالب مشروعة.

Advertisements

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي المبرم في عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الكبرى.

ووصل ظريف إلى بكين أمس الاثنين في أعقاب زيارة مفاجئة لقمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في فرنسا.

وكتب ظريف في تغريدة على "تويتر" أنه يواجه "أياما مهمة قادمة" حيث سيقدم خلالها خريطة طريق لمدة 25 عامًا بشأن التعاون بين الصين وإيران.​