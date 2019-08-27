غدًا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات باقي الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ينتهي موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية، من تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من باقي الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة، مساء غدٍ الأربعاء، على أن تستكمل رغبات المرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة طلاب الدور الثاني للثانوية.

وبدأ 84872 طالبًا بواقع 63318 بالشعبة العلمية و21554 بالشعبة الأدبية، من باقي الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، تنسيق المرحلة الثالثة بتنسيق 2019، عقب الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها من قبل الموقع الإكتروني للتنسيق.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق باقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2019 ضمن أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، والمتخلفين عن مرحلتي التنسيق الأولى والثانية.

وأضافت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق "الدور الأول" حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وإعلان نتيجة هذه الامتحانات المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجاري.​