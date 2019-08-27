الصين تعتقل جاسوسا أستراليا في بكين

أكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة "التجسس"، في تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.

واحتجزت السلطات الصينية يانج هينغجون في بكين لعدة أشهر دون

أن توجه له اتهامات، لكنّ باين قالت في بيان إنّ الباحث والمؤلف أوقف رسميا في 23 اغسطس.

واعتقل يانج ، وهو ناشط مؤيد للديموقراطية،

في يناير بعد وقت قصير من عودة نادرة له للصين من الولايات المتحدة.

وقالت باين "ينبغي الإفراج عن دكتور يانغ إذا كان معتقلا بسبب آرائه السياسية"، معبّرة عن مخاوفها من "الظروف القاسية" المحتجز فيها.

وتابعت "نتوقع أن يتم تلبية المعايير الأساسية للعدالة وإنصاف الإجراءات".