الصين تعتقل كاتباً أسترالياً بتهمة التجسس

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أن الصين اعتقلت الكاتب الأسترالي يانج هنج جون بتهمة الاشتباه في قيامه بالتجسس بعد قضاء ثمانية أشهر رهن الاحتجاز.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين إنها "قلقة للغاية ولديها خيبة أمل" من عملية الاعتقال، وناشدت الصين بالتوصل إلى قرار عادل وشفاف.

وقالت باين في بيان " الدكتور يانج محتجز في بكين في ظروف قاسية بدون تهمة لأكثر من سبعة أشهر، ومنذ ذلك الوقت، لم تفسر الصين أسباب اعتقال الدكتور يانج، ولم تسمح له بالاتصال بمحاميه أو بزيارات من عائلته".

وقال روب ستاري محامي يانج، لوكالة أنباء "أستراليان أسوشيتد برس" إنه يعتقد أن الاعتقال يتعلق بأنشطة يانج المؤيدة للديموقراطية، مشيراً إلى أنه صدم من اتهامه بالتجسس، وهي جريمة تنطوي على عقوبة الإعدام.

وقال ستاري لوكالة الأنباء الأسترالية:"نعتقد أن الأمر يتعلق بالتجسس لصالح أستراليا"، مشدداً على أن هذه الاتهامات لا تستند إلى أي أساس.

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يشار إلى أن يانج ( 53 عاماً) هو دبلوماسي صيني سابق وأكاديمي مرموق وأصبح مواطناً أسترالياً في عام 2002.

وقد كتب مقالات ومدونات مؤيدة للديموقراطية وحقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة الكثيرين في الصين.

واختفى يانج في يناير الماضي عندما وصل إلى قوانجتشو قادماً من نيويورك حيث كان يعمل باحثاً زائراً في جامعة كولومبيا.

واستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تعترف الصين بأنها تحتجز يانج.