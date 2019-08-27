كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يتهم الصين بالبلطجة في المياه قبالة سواحل فيتنام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الصين "تتدخل بالإكراه" في أنشطة النفط والغاز في المياه التي تطالب فيتنام بالسيادة عليها متهمة بكين بانتهاج "أساليب بلطجة".

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان: "في الآونة الأخيرة.. استأنفت الصين تدخلها بالإكراه في أنشطة نفط وغاز فيتنامية قائمة منذ زمن طويل في بحر الصين الجنوبي".

وتابعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "أنشطة بكين تتعارض مع تعهد وزير الدفاع الصيني وي فنع خه هذا العام بالتزام بلاده "بمسار التطوير السلمي".

وقال بيان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": "لن تفوز الصين بثقة جيرانها ولا احترام المجتمع الدولي بمواصلة أساليب البلطجة".