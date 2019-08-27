كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل اعتقال الصين جاسوسا أستراليا في بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكّدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة "التجسس"، في تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.

واحتجزت السلطات الصينية يانج هينججون في بكين لعدة أشهر دون أن توجه له اتهامات، لكنّ باين قالت في بيان إنّ الباحث والمؤلف أوقف رسميا في 23 أغسطس.

واعتقل يانج، وهو ناشط مؤيد للديموقراطية، في كانون يناير بعد وقت قصير من عودة نادرة له للصين من الولايات المتحدة.

وقالت باين "ينبغي الإفراج عن دكتور يانغ إذا كان معتقلا بسبب آرائه السياسية"، معبّرة عن مخاوفها من "الظروف القاسية" المحتجز فيها.

وتابعت "نتوقع أن يتم تلبية المعايير الأساسية للعدالة وإنصاف الإجراءات".

وشكّل صمت الصين حيال مصير يانغ ورفض منحه زيارة قنصلية نقطة خلاف في علاقات البلدين التي تدهورت في شكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وهناك قلق متزايد في أستراليا حول تأثير بكين على السياسة الداخلية وتزايد نفوذها العسكري في المحيط الهادئ.

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والاثنين، جاء في تحقيق رسمي حول وقائع فساد متورط فيها مطور عقارات صيني واسع النفوذ سلّم 100 ألف دولار أسترالي نقدا إلى مقر حزب العمل المعارض قبل انتخابات العام 2015.

وتم منع المشتبه به هوانج شيانجمو، من العودة إلى أستراليا في فبراير الفائت.

وتحرص أستراليا تقليديًا على تجنب الاحتكاك مع أكبر شريك تجاري لها، لكن بيان الوزيرة باين كان شديد اللهجة على غير المعتاد.

إذ قالت "لقد تم احتجاز الدكتور يانج في بكين في ظروف قاسية دون تهمة لأكثر من سبعة أشهر".

وتابعت "منذ ذلك الوقت، لم تشرح الصين أسباب اعتقال الدكتور يانغ ولم تسمح له بالاتصال بمحاميه أو بتلقي زيارات عائلية".

وقالت باين إنها أثارت القضية خمس مرات مع نظيرها الصيني وانغ يي شخصياً وعبر الخطابات.

وقال محاميه لوكالة فرانس برس إنّ يانج كان في البداية محتجزا بموجب "مراقبة سكنية في مكان محدد" قبل نقله لاحقا إلى مقر "احتجاز جنائي".