التحالف يسقط طائرة مسيّرة بالمجال الجوي اليمني أطلقها الحوثي

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت، صباح الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوي اليمني أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.



وقال العقيد المالكي إن جميع المحاولات المستميتة من المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل.

وأكد أن التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

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وأشار إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة من قبل الحوثي تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها.

وشدد على استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف قد أكد في وقت سابق أن السعودية والإمارات تعملان على دعم الحكومة الشرعية في اليمن.

وقال إن ارتفاع وتيرة أعمال مليشيا الحوثي الإرهابية في اليومين الماضيين، هو دليل على الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها.

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