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الخارجية الأمريكية: رفع السودان من قائمة الإرهاب يتطلب موافقة الكونجرس
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
قال مسئول فى الخارجية الأمريكية، إن رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب "يتطلب وقتا وموافقة من الكونجرس".
وأبدى المسئول الأمريكى ـ فى تصريح لقناة "الحرة" الفضائية مساء الاثنين، انفتاح" الولايات المتحدة الأمريكية على "الانخراط مع الحكومة السودانية" إلى حين رؤية "مدى التزام السودان واحترامه لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وأضاف المسؤول الأمريكى أن ما جرى فى السودان مهم، ولكن هناك الكثير من العمل الواجب القيام به من قبل كل المعنيين، "نحن مسرورون جدا لرؤية ما حصل فى السودان فى الساعات الماضية".
وأوضح أن "الحكومة التى تم تشكيلها هى حكومة تسوية وحل وسط، وهناك تمثيل للنساء فيها بنسبة 17 %".
وأدى مجلس سيادى غالبيته من المدنيين فى السودان، اليمين الدستورية الأسبوع الماضى بموجب اتفاق بين المجلس العسكرى الحاكم وممثلى حركة الاحتجاج، وتضمن "الإعلان الدستوري" فترة انتقالية من ثلاث سنوات.
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