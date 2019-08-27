ولايات أميركية تقاضي ترامب بعد قرار احتجاز الأطفال المهاجرين لوقت غير محدد

أعلن تحالف من 20 ولاية أميركية أنهم سيقاضون إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بخصوص قرارها الأخير إزالة الحدود القانونية الصارمة التي تجعل مدة احتجاز أطفال ​المهاجرين​ غير الشرعيين غير محددة بوقت.

وذكرت المدعية العامة في ​ولاية ماساشوستس​ ماورا هايلي في بيان، ان "بهذا الحكم، تمهّد إدارة ترامب الطريق لسجن ​الأطفال​ الابرياء لوقت غير محدد".

وذكرت وزارة ​الأمن​ الوطني الاسبوع الفائت أنها ستنهي اتفاق "فلورز ستلمنت" بشأن التوطين أبرم عام 1997 الملزم قانونيا وينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوماً.

وكشف ​البيت الأبيض​ ان قاعدة فلورز عفا عليها الزمن ولا تأخذ في الاعتبار الزيادة الهائلة في أسر المهاجرين الوافدين من أمريكا الوسطى وأعداد الأطفال الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وبموجب سياسة جديدة يبدأ تطبيقها خلال 60 يوماً ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة.

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