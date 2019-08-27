نتانياهو يصدر تعليماته لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة غرب رام الله

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه أصدر تعليمات لبناء حي جديد يضم 300 وحدة استيطانية في مستوطنة "دوليف" غرب مدينة ​رام الله​، مشددا على "أننا سوف نعمق جذورنا ونضرب أعدائنا وسنستمر في تعزيز وتطوير الاستيطان"​​​.

ولفت الى أنه "أوعز لمدير عام مكتب رئيس الوزراء بطرح مشروع لإقامة حي جديد في قرية دوليف سيضم 300 وحدة سكنية جديدة، وذلك في الجلسة القادمة التي ستعقدها لجنة التخطيط".