حكومة البرازيل ترفض مساعدة مجموعة السبع لمكافحة حرائق الأمازون

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة البرازيلية، رفضت مساعدة مجموعة السبع لمكافحة حرائق الأمازون.
وكانت مجموعة السبع وعدت يوم أمس، برصد 20 مليون دولار كاجراء طارئ لارسال طائرات لاخماد الحرائق الهائلة المشتعلة في غابات الامازون، كما إتفقت على دعم خطة إعادة تشجير على مستوى الامم المتحدة والتي سيتم وضع اللمسات الاخيرة عليها خلال الجمعية العامة للامم المتحدة في نهاية أيلول المقبل.
وتستلزم هذه "المبادرة من اجل الامازون" موافقة البرازيل والدول الامازونية الثماني الاخرى بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والسكان المحليين.
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