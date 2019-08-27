التحالف العربي:إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في ​​​اليمن​​​ ​​تركي المالكي​أن "قوات التحالف المشتركة إعترضت وأسقطت طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المملكة العربية السعودية، وأخرى بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية"، مشددا على أن "جميع المحاولات المستميتة من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ​إيران​ بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل".

واعتبر المالكي أن "جميع المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى الميليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراؤها"، مؤكدا أن "التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين".

وجزم أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".