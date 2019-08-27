ترامب عن إقتراحه إستخدام إسلحة نووبة لتفجير الأعاصير: أخبار كاذبة

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه عاد لتوه إلى ​واشنطن​ قادماً من ​فرنسا​ ومجموعة G-7 الناجحة للغاية، "لأجد أن الأخبار الكاذبة لا تزال تحاول إدامة القصة الوهمية حول أنني كنت أرغب في استخدام الأسلحة النووية لتفجير الأعاصير قبل وصولها إلى اليابسة"، مؤكدا أن "هذا سخيف جدا ولم يحدث أبدا".

وكان موقع "آكسيوس" للأنباء والتكنولوجيان ذكر يوم أمس أن ترامب، اقترح إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، موضحا أنه خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس الأميركي على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل ترامب ان كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الافريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة.

ترجمة "النشرة".