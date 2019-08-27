وزيرة الخارجية الأسترالية: توقيف أسترالي في الصين بتهمة التجسس

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ​ماريس باين​، في بيان توقيف الأكاديمي الأسترالي يانغ هينغجون، في ​الصين​ بتهمة "​التجسس​"، مشيرة الى أن ​السلطات الصينية​ احتجزت هينغجون في بكين لعدة أشهر دون أن توجه له اتهامات، لكنّ الباحث والمؤلف أوقف رسميا في 23 آب الحالي.

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