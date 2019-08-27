الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على عبوة ناسفة قرب نابلس

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، أنه عثر على ​عبوة ناسفة​ قرب مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي مدينة ​نابلس​.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن العبوة الناسفة صنعت من مطفأة حريق، وزرعت على شارع التفافي نابلس، الذي يستخدمه المستوطنون.

هذا ووصلت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي إلى المنطقة، وأغلقت الشارع الالتفافي، وقام خبراء ​متفجرات​ من "حرس الحدود"، بتفكيك العبوة الناسفة.

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