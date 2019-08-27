غطاس خوري: التطورات العسكرية والامنية تدعو الى قلق جدّي والوضع دقيق

أكد مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق ​غطاس خوري​ لصحيفة "الجمهورية" أن "التطورات العسكرية والامنية تدعو الى قلق جدّي والوضع دقيق جداً جداً، وهذا ما دفع برئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الى استدعاء سفراء الدول الخمس الكبرى في ​مجلس الامن​ لإبلاغهم عن خطورة الوضع ودعوتهم الضغط على ​اسرائيل​ لعودة الامور الى ما كانت عليه منذ 2006، والالتزام بوقف العمليات العسكرية، وهذا يتوقف على حجم الرد، إن من جهة الحزب او الرد الاسرائيلي عليه وهناك تخوف من انزلاق الوضع ومن الصعب معرفة المخطط الاسرائيلي حالياً تجاه ​لبنان​ والمنطقة".

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