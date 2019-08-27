مصدر وزاري للشرق الأوسط: عملية الضاحية قد يكون هدفها إغتيال شخصية حزبية بارزة

أكد مصدر وزاري واسع الاطلاع، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "​لبنان​ يقترب من الدخول في خضم مرحلة أمنية غير مسبوقة في ضوء تأكيد "​حزب الله​"، مشيرا الى أن "السباق قائم على أشده بين الجهود الدبلوماسية التي يقودها شخصياً رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، لإعادة الاعتبار لاحترام قواعد الاشتباك من قبل إسرائيل وبين التزام الأمين العام للحزب ​السيد حسن نصرالله​ بالرد على الخرق الإسرائيلي الذي استهدف منطقة تقع في عمق الشعاع الأمني لـ"حزب الله".

وأوضح المصدر أن "حزب الله من خلال كشفه عن طائرة الاستطلاع التي سقطت من دون أن تنفجر والأخرى المزوّدة ب​عبوة ناسفة​ وانفجرت في مكان غير مأهول بالسكان وتطايرت شظاياها وعمل الحزب على تجميعها، يحاول تحديد الآلية التي اتبعتها ​تل أبيب​ لتطييرهما فوق منطقة حي معوّض في ​الضاحية الجنوبية​"، مبينا أن "هناك عدة احتمالات لجأت إليها تل أبيب لتطييرهما أبرزها أن طائرة عسكرية تولّت إسقاطهما من الجو وقامت غرفة العمليات الخارجية في ​الجيش الإسرائيلي​ بتسييرهما، خصوصاً أنه تردد أن هاتين الطائرتين موصولتان عبر الأقمار الصناعية بهذه الغرفة أو أن طائرة استطلاع من الحجم الكبير تولت هذه المهمة من دون استبعاد احتمالات أخرى منها أن خلايا نائمة تتعامل مع إسرائيل وموجودة على مقربة من حي معوّض أخذت على عاتقها تسييرهما أو أنهما أُطلقتا من قطعة حربية إسرائيلية تجاوزت المياه الإقليمية وقامت بتسييرهما من دون أن تلتقطهما أجهزة الرادار".

ورأى المصدر الوزاري نقلاً عن قطب نيابي بارز، أن الأخير يستبعد أن "يكون مقر العلاقات الإعلامية التابع لـ"حزب الله" من ضمن بنك الأهداف الذي خططت إسرائيل لضربه بعملية نوعية"، وعزا السبب إلى أنها "لا تغامر بتنفيذ عملية من هذا النوع في منطقة مكتظة بالسكان، باعتبار أن هذا المقر قد لا يكون في عداد الصيد الثمين من وجهة نظرها لاستهدافه، خصوصاً أن تسيير هاتين الطائرتين تلازم مع الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى بلدة عقربا السورية الواقعة في نواحي دمشق".

واعتبر المصدر أن "​الحكومة اللبنانية​ تحركت فور وقوع ​العدوان الإسرائيلي​ على خطين، الأول في اتجاه ​الأمم المتحدة​ بالطلب من مندوبة لبنان السفيرة ​آمال مدللي​، التقدّم بشكوى عاجلة ضد إسرائيل في ​مجلس الأمن الدولي​، والآخر نحو المجتمع الدولي بتوجيه رسائل لبنانية تدعو الدول الفاعلة إلى التحرّك للجْم هذا العدوان ووقف الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية".

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واستغرب المصدر الوزاري ما أُشيع من أن "إسرائيل خططت لتوجيه ضربة انتحارية إلى "حزب الله" لقطع الطريق على احتمال التوصّل إلى تفاهم بين ​واشنطن​ و​طهران​ من شأنه أن يؤدي إلى معاودة المفاوضات حول الملف النووي على خلفية دعوة ​باريس​ وزير خارجية طهران ​محمد جواد ظريف​ للتوجّه إلى حيث تُعقد قمة الدول السبع. ورأى أن مثل هذه التوقعات ليست في الحسبان".

وأكد المصدر الوزاري أن "الحروب سواء أكانت مباشرة أو بالوكالة، أخذت تتصاعد بين واشنطن وتل أبيب من جهة وبين طهران ومعها حزب الله و​الحشد الشعبي​ في ​العراق​ من جهة أخرى، وإسرائيل تريد أن تقول من خلال عملياتها العسكرية المتنقلة ما بين ​سوريا​ والعراق ولبنان إنها وحدها تمسك بزمام المبادرة، وهذا ما يعزز الاعتقاد بأن نصرالله ملتزم بوعده في الرد على الخروق الإسرائيلية للسيادة اللبنانية".

ولم يستبعد المصدر الوزاري أن "يكون الهدف من العملية الإسرائيلية في الضاحية اغتيال شخصية حزبية بارزة، وهذا ما يدفع الحزب إلى عدم السكوت والإصرار على الرد لأنه لن يسمح لإسرائيل بأن تتعامل معه بالطريقة نفسها التي تتعامل بها مع الحشد الشعبي في العراق".