أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ ان "موضوع فرز النفايات من المصدر هناك مشروع قانون سنتقدم به يتعلق بأموال البلديات وهذا له علاقة مباشرة بالكنس والجمع، وهناك رسوم ستوضع على المنتجات الملوثة للبيئة والتي لديها اثر بيئي كبير".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح جريصاتي "اننا سنطلب من اتحادات البلديات الذين لديهم اعترضا على مواقع المطامر التي اقترحناها أن يقدموا بديلا عنها خلال اسبوعين"، مشدداً على انه "يجب على ​الدولة​ أن تفرض هيبتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي: سنطلب من اتحادات البلديات بدائل عن المطامر التي اقترحناها ويعترضون عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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