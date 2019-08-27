مصادر الكتائب للجمهورية: الجميل سيحضر اجتماع بعبدا وسيطرح وجهة نظره

كشف مصدر كتائبي لصحيفة "الجمهورية" انّ "رئيس الحزب النائب ​سامي الجميل​ سيحضر اجتماع ​بعبدا​، وسيطرح وجهة نظره المعروفة والمعلنة لانّ ليس لدى ​الكتائب​ سياستان علنية وخاصة بالاجتماعات المغلقة. بالاضافة الى الموقف من الصفقات والهدر و​الفساد​، لا يمكن للحكومة ايجاد حلول اقتصادية في ظل تخلّيها عن قراراتها السيادية في ال​سياسة​ الخارجية والدفاع".

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