"رئتا الكرة الأرضية".. الأرصاد تكشف حجم تأثير حريق الأمازون على مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العالم أجمع سيتأثر بحريق غابات الأمازون، بما فيهم مصر.
وأضاف شاهين لـ"الخليج 365"، أن غابات الأمازون بمثابة رئتي الكرة الأرضية، لكونها تنتج 20% من حجم الأكسجين على الكرة الأرضية، وفي نفس الوقت تخلص الكوكب من 200 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأكد أن هذا الحريق أكبر من حريق العام الماضي بـ39%، ما يزيد من حجم الكوارث التي يمكن أن يسببها للكرة الأرضية، أهمها إنتاج غازات سامة تضر بالغلاف الجوي بشكل مباشر.
وتابع: "حريق غابات الأمازون يؤثر على المناخ بشكل مباشر من ارتفاع في درجات الحرارة وزيادة نسبة الاحتباس الحراري"، لافتًا إلى أن الدول المجاورة للبرزيل ستكون الأمثر تأثيرًا، لكن هذا لا يبعد التأثر على كل دول العالم.
والأمازون هي أكبر الغابات الاستوائية المطيرة المتبقية في العالم، مساحتها تقارب ضعفي مساحة الهند، فيما أطلق عليها البعض لقب "رئة العالم".
وكان مركز "كليمات نكسس" المتخصص في شؤون البيئة، قال إن أقصى مساهمة لغابات الأمازون في إنتاج الأوكسجين على مستوى الأرض، يصل إلى نسبة 6% بأقصى حد.
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