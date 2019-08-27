خطوة على طريق مواجهة التحديات المائية.. تفاصيل إعادة تأهيل قناطر زفتى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قررت وزارة الموارد المائية والري، إعادة تأهيل قناطر زفتى لضمان استقرارها وإطالة عمرها الافتراضي.

وقال المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات بالوزارة، إن التدعيم الحالي للقناطر يوفر 3.5 مليار جنيه في حالة إنشاء قناطر جديدة، ويطيل عمرها من 40 إلى 50 سنة.

وأضاف حبيشي في بيان صحفي، أن قناطر زفتى تقع على نهر النيل فرع دمياط على بعد 1046 كم خلف خزان أسوان، وتتحكم في رفع مناسيب مياه النيل بفرع دمياط، لتغذي ترع المنصورية والعباسي وعمر بك ودهتوره، لري حوالي مليون فدان.

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وأشار إلى أن عملية إعادة تأهيل القنطرة تأتي في إطار سعي وزارة الموارد المائية والري، لمواجهة التحديات المائية، خاصة نُدرة المياه والعمل على تحفيف الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة.

يأتي ذلك من خلال تدعيم عدد 25 فتحة من فتحات القنطرة لرفع كفاءتها وثباتها وضمان استقرارها، وإطالة العمر الافتراضي، وتحسين كفاءة تشغيلها نظرًا لمرور أكثر من 100 عام على إنشائها.

وتابع: "تدعيم وتأهيل 25 فتحة من فتحات قناطر زفتى وتدعيم البغال وإعادة تأهيل المباني وصيانة البوابات وعمل مشاية جديدة بالخلف، وتدعيم مشاية الأمام، وعمل أسفلت جديد لكوبري القنطرة، وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى، وتدعيم هويس وقنطرة فم المنصورية وقنطرة عمر بك".​