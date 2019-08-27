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انفجار سيارة مفخخة بمدينة الطبقة في سوريا ومقتل وإصابة 7 أشخاص

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انفجرت سيارة مفخخة، مساء الإثنين، فى مدينة الطبقة بريف الرقة الغربى السورى، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 5 آخرين.

وقال مصدر طبى فى مدينة الطبقة السورية ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" إنه "قتل شخصان وأصيب 5 آخرون بينهم امرأة، فى انفجار سيارة مفخخة فى شارع فلسطين، غرب دوار داوود وسط مدينة الطبقة"، وأضاف أن "عددا من المصابين نقلوا إلى العيادات الطبية فى المنطقة".

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