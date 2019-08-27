الصين توقف أستراليّا بتهمة "التجسس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، الثلاثاء، توقيف أكاديمي أسترالي في الصين بتهمة "التجسس"، في تطور جديد من شأنه أن يزيد التوتر بين البلدين.

وقالت باين، في بيان، إن الباحث والمؤلف يانج هينججون أوقف رسمياً في 23 أغسطس/آب الجاري.

وهناك قلق متزايد في أستراليا حول تأثير بكين على السياسة الداخلية وتزايد نفوذها العسكري في المحيط الهادئ، وهو ما ترفضه الصين حيث عبرت وزارة الخارجية عن "عدم رضاها" عن تصريحات أستراليا "السلبية" بخصوص بحر الصين الجنوبي وتطورها العسكري.

وقالت الخارجية الصينية مؤخرا : "نأمل أن يقرأ الجانب الأسترالي بطريقة صحيحة وإيجابية نوايا الصين الإستراتيجية وسعيها لتحقيق التنمية."