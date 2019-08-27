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معركة الصحة المصرية وصيدليات العزبي.. شطب وبلاغ على الهواء واستنكار

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة المصرية، إن قرار شطب الدكتور أحمد العزبي من نقابة الصيادلة وسحب تراخيص صيدلياته صدر منذ فترة طويلة ولكن لم يتم الاستئناف على القرار، ما جعل القرار نهائيًا وواجب التنفيذ، مؤكدًا أن العزبي يّضرب بقانون الصيدلة عرض الحائط والذي حّدد لكل صيدلي صيدلتين فقط ولا يديرهما معا بل يدير إحداهما فقط، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور".



وأضاف "حجاج" أن قرار تنفيذ سحب تراخيص صيدليات العزبي أمر جيد للغاية رغم أنه تأخر كثيرًا، حيث يتحايل صاحبها على قانون الصيدلة تحت مظلة قانون آخر لإدارة الصيدليات ويمتلك أكثر من 100 فرع قد تصل لـ100 في كل محافظات الجمهورية، موضحًا أن إسقاط عضوية العزبي يقع وفقًا لقانون الصيدلة وأن امتلاك أكثر من صيدلية يعرض صاحبها لعقوبة الحبس.

وأوضح أن امتلاك العزبي لأكثر من 100 فرع يقع تحت مسمى قانون "إدارة الصيدليات"، باعتباره نوعا من أنواع التحايل على القانون الخاص، مؤكدًا أن القانون الخاص يعلو على القانون العام، محذرًا في الوقت ذاته من مجموعة صيدليات تحمل اسم 19011، حيث يرى أن تلك الصيدليات بدأت في التوغل في الأسواق المصرية بشكل غريب والعجيب في الأمر أنه ليس معروف أصحابها.

وتقدم حجاج ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد هذه الصيدليات، لمعرفة من ورائها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، موضحًا أنه لا يوجد في قانون الصيدلة ما يجيز بتسمية الصيدلية بنفس رقم الهاتف التابع لها.

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بدوره، استنكر الدكتور أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات "العزبي"، قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بشطبه من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان، موضحًا أن إدارة التراخيص بالوزارة ليست الجهة المسؤولة قانونًا عن الصيدليات، وبالتالي فإن القرار منعدم من الأساس وليس له أي سند من الصحة، بحسب قوله.

وأكد العزبي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، أن قرار إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة بشطبه وسحب ترخيص الصيدليات منعدم من الأساس، كما أن القرار الصادر من اللجنة التأديبية بنقابة الصيادلة بشطبه ما زال يُنظر أمام القضاء لأنه قرار مطعون عليه، وبالتالي لا يجوز تنفيذه إلا بعد الفصل النهائي بالحكم.

ونفى صاحب سلسلة صيدليات "العزبي"، ما تردد من شائعات حول علاقة الدولة بصدور قرار سحب تراخيص صيدلياته، أو أنه عرض عليه الشراكة من أي جهة تتبع الدولة، موضحًا أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة جملًا وتفصيلًا، مؤكدًا أنه سيتم إنهاء الأزمة بشكل عاجل.

وتوقع أن يكون صدور هذا القرار بسبب وجود تكتل ضمن النقابة الفرعية لصيدلة القاهرة يسعى لمحاربته بشكل شخصي.

وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أخطرت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.