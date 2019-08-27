شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: مساعدات طارئة لمنكوبي السيول والفيضانات في السودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر أمس (الإثنين) توزيع المساعدات الطارئة التي قدمتها (الهيئة العالمية للإغاثة والتنمية) لمنكوبي السيول والفيضانات بمنطقة (ودرملي) 70 كيلومتراً شمال العاصمة السودانية الخرطوم، التي غمرتها المياه بالكامل. وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان في كلمة له خلال مخاطبته المنكوبين بالمخيم: «جئنا لتفقد أحوالكم، ونؤكد لكم أن المملكة تقف معكم قلباً وقالباً».

وأكد أن النكبة التي حدثت للمنطقة هي قضاء وقدر يتقبله المؤمن بصبر وإيمان، مبيناً أن الخيام والناموسيات والسجادات والمواد التموينية التي قدمتها المملكة هي مساعدات طارئة لاحتواء الموقف وإيقاف أي تدهور قد ينتج عن كارثة الفيضان.

وأوضح أن مزيداً من المساعدات ستصل للمتأثرين الأيام المقبلة.