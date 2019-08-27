ترامب عن حضور جواد ظريف لقمة السبع: ماكرون أبلغني وطلب موافقتي

الموجز

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أن زيارة وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف لمقر قمة الدول الـ7 "لم تكن مفاجأة له "، واكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قام بالتسنيق معه بشان زيارة وزيرة الخارجية الإيراني لمدينة بياريتز الفرنسية،

مقر انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة الكبرى.

ورفض ترامب خلال حديثه للصحفيين عقب إجرائه مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي التعليق عن سؤال بشأن عقد أي مسؤول أمريكي مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني، مكتفيًا بالقول إنه "من المبكر جدًا" عقد لقاء معه.

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وجدد رئيس الولايات المتحدة، خلال حديثه أمام وسائل الإعلام، تأكيده على عدم رغبة واشنطن في تغيير النظام في إيران، مضيفًا: "عليهم التخلي عن المشاريع النووية والصاروخية.. الاتفاق الذي أبرمه باراك أوباما مع إيران انتهى".