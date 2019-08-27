شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بحصر مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب إسماعيل نصر الدين، حصر شامل ودقيق لكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة حلوان، تمهيدا للانتهاء منها سواء تلك المتعلقة بالصرف أو مياه الشرب، بالإضافة لعدد من الملفات الخدمية بالمنطقة.

وأوضح عضو مجلس النواب بحلوان، أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى، من أبرز الملفات بالمنطقة، بالإضافة لشبكة الطرق الداخلية، ومراجعة إنارة الطرق العامة والسريعة، وخطة الدولة خلال الفترة المقبلة فى التعامل مع هذه المشاكل، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل عام.

وطالب عضو البرلمان، عدم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى، وشبكة الطرق، ورصف الطرق، مطالبا بعدم التعامل مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ المشروعات القومية، لأنها تتسبب فى معاناة المواطنين فى الحصول على الخدمة المطلوبة.

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