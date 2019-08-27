شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان":زيارة برلمانية إلى منفذ السلوم بداية دور الانعقاد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تنظيم زيارة برلمانية إلى منفذ السلوم بداية دور الانعقاد المقبل، للوقوف على مستجدات العمل به، لما له من أهمية قصوى، كذلك كل ما يتعلق بالطرق هناك.

يأتى ذلك بعد عدة الزيارات الميدانية للجنة، وكان آخرها سفاجا والغردقة، لتفقد سير العمل بموانئ البحر الأحمر، بمشاركة عدد من أعضاء لجنة النقل، وكذلك منفذ طابا البري، في إطار جولتها بمحافظة جنوب سيناء لتفقد عددا من مشروعات النقل والطرق والموانئ البرية والبحرية في المحافظة ، مؤكدا أن اللجنة ستعد تقرير شامل بالزيارة، تمهيداً لإرساله للدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، لمناقشته فى الجلسات العامة.

Advertisements