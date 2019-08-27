أصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - ني سويف- حمدي سليمان:
أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف.
وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، أسفر عن إصابة "الروبي جاد الرب عبدالراضي" 13 سنة، و"عبدالمنصف عبدالراضي أحمد" 44 سنة، و"مصطفى جاد الرب عبدالراضي" 14سنة، بجروح وكسور متفرقة.
ونقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.
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