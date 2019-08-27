الولايات المتحدة تخشى هجوما إلكترونيا على انتخابات 2020

تعتزم الحكومة الأميركية إطلاق برنامج في غضون شهر يركز بشدة على حماية قواعد بيانات وأنظمة تسجيل الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2020.

وتستخدم هذه الأنظمة على نطاق واسع للتحقق من أهلية الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم لكن متسللين روسا اخترقوها في 2016 سعيا لجمع معلومات.

وقال مسؤولون أميركيون سابقون وحاليون

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إن مسؤولي المخابرات يخشون من أن متسللين أجانب لن يستهدفوا قواعد البيانات في 2020 فحسب بل سيحاولون التلاعب بالبيانات أو تعطيل الوصول إليها أو تدميرها.

وقال مسؤول أميركي كبير "نعتبر هذه الأنظمة خطرا كبيرا" لأنها ضمن جوانب قليلة من

تكنولوجيا الانتخابات متصلة بالإنترنت بشكل منتظم.

وتخشى وكالة أمن البنية التحتية للأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الأمن الداخلي من تعرض قواعد البيانات لهجمات برنامج الفدية وهو نوع من الفيروسات عطل شبكات كمبيوتر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة بما في ذلك في الآونة الأخيرة في تكساس وبالتيمور وأتلانتا.

وعادة يغلق برنامج الفدية نظام جهاز الكمبيوتر المستهدف لحين دفع فدية للمتسلل عادة ما تكون في صورة عملة رقمية.