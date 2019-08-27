السعودية والإمارات: المحافظة على الشرعية اليمنية من أولويات التحالف

خالد بن سلمان:الحوار هو الحل
شدد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، على استمرار العمل مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي سواءً من الحوثي المدعوم إيرانيا أو من تنظيمي القاعدة وداعش، مؤكدا تقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن، مشيرا في سلسلة تغريدات إلى مواصلة العمل مع الأشقاء في الإمارات لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، مبينا أن الحوار الداخلي وليس الاقتتال هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية، وشتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني وبين من يقاتل اليمنيين أصل العرب تقرباً وتزلفاً لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة.
الجبير: لن نألوا جهدا لتوفير الاستقرار
أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن السبيل الوحيد أمام اليمنيين هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له السعودية، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم، مشددا على أن التحالف بقيادة المملكة يعمل وبجهود مُقدّرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، مضيفا «لن نألوا جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق».
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