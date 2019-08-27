كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 6 مهاجرين في حادث مروري بينهم مصريين باليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحقق الشرطة اليونانية، مع شخصين للاشتباه فى تهريبهما للبشر بعد مقتل 6 رجال يُعتقد بأنهم مهاجرون من باكستان ومصر فى سيارة مكتظة بالركاب انحرفت من على طريق سريع قرب الحدود التركية.

وقالت الشرطة إن هناك عشرة مصابين آخرين فى الحادث، وتكدس الركاب الست عشرة جميعا فيما وصفتها الشرطة بأنها "مركبة تشبه الجيب" واتجهوا صوب بلدة أليكساندروبوليس اليونانية.

وقع الحادث فى منطقة إفروس بإقليم لوترا على الحدود اليونانية مع تركيا، وقالت الشرطة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحايا جميعهم رجال بالغون.