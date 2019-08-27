كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة أغنى أغنياء النمسا إثر أزمة صحية بأحد مطاعم ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى الملياردير النمساوي فرديناند بيوتش، 82 عامًا، اليوم، الرئيس الأسبق لمجموعة "فولكس فاجن" العالمية والذي احتل صدارة أغنى أغنياء النمسا بثروة تقدر بـ 38 مليار دولار.

وقالت مصادر إعلامية في فيينا، أمس، إن الملياردير النمساوي كان يتناول طعام العشاء مع زوجته في أحد المطاعم الفاخرة في بافاريا في ألمانيا قبل أن يسقط فجأة مغشيًا عليه ويفارق الحياة وتم نقله إلى المستشفى في محاولة يائسة لإسعافه.

ويعد الملياردير النمساوي شريكًا رئيسيًا في مجموعتي فولكس فاجن وبورش للسيارات، وكان يقضي إجازة في ولاية بافاريا العليا، حيث انهار فجأة في المطعم، وكان قد بدأ حياته المهنية مهندسًا ميكانيكيًا في شركة بورش ثم تحول في وقت لاحق إلى شركة أودي ويرجع له الفضل فى تطوير محركات سيارات مرسيدس.

ويعد بيتش حفيد صانع السيارة الأولى من فولكس فاجن والشهيرة باسم الخنفساء، ونجح من قبل في الإطاحة بمديرين تنفيذيين حاولا تحديه منهما المدير التنفيذي السابق، برند بيشتريدر، والذي كان بيتش قد اختاره بنفسه للمنصب.