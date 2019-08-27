مادلين طبر تكرم في المغرب

تحل النجمة العربية، مادلين طبر، بالمغرب نهاية شهر شتنبر القادم، لتكريمها ضمن فعاليات مهرجان المدينة والسينما الدولي بالدار البيضاء.

وتحظى الممثلة اللبانية، مادلين طبر، بتكريم لأول مرة في المغرب، وذلك في حفل افتتاح للدورة الثانية من مهرجان المدينة والسينما الدولي الذي ينطلق في 24 شتنبر النقبل، وينتهي يوم 28 منه.

وليست هذه المرة الأولى التي تزور فيها مادلين طبر المغرب، لحضور حدث فني، إذ سبق وأن شاركت في الدورة السادسة من مهرجان الفيلم الفرنكوفوني بآسفي ستة 2008، وكانت من بيا أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

وبدأت مادلين طبر مشوارها الفني بالعمل في الإذاعة والتلفزيون في لبنان، كما عملت كصحفية في مجلة الشبكة، ثم دخلت ميدان التمثيل بالعديد من الأفلام السينمائية في لبنان، ومنها انتقلت للعمل مع الفنان السوري دريد لحام في فيلم كفرون، بينما أتت شهرتها الواسعة عندما شاركت في بطولة الفيلم التليفزيوني الطريق إلى إيلات، وبرصيدها وهي في عمر ال61 عدد كبير من المسلسلات والأفلام الحاصلة على العديد من الجوائز.