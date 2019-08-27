واشنطن ترفض إجراء انتخابات في فنزويلا يشرف عليها مادورو

كشف جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، الثلاثاء، عن أن واشنطن تؤيد تماماً قرار زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو برفض أي انتخابات تشريعية مبكرة يشرف عليها نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال بولتون، في تغريدة عبر "تويتر": "لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة أو عادلة في فنزويلا بينما مادورو لا يزال في الحكم".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي قد قال في وقت سابق، إن مسؤولين فنزويليين اتصلوا بالولايات المتحدة دون علم الرئيس نيكولاس مادورو؛ لمناقشة خروجه من السلطة وإجراء انتخابات حرة.

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وجاءت تصريحات بولتون بعد أن قال مادورو إنه سمح بإجراء اتصالات مع مسؤولين أمريكيين كبار، واصفاً ذلك بأنه مبادرة يعلم بها ووافق عليها.

وكانت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أعربت، الخميس الماضي، عن قلقها إزاء "التأثير الشديد المحتمل" للعقوبات الأمريكية الجديدة ضد فنزويلا، على حقوق الإنسان لشعبها.





كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت أنها جمدت أصول حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، ومنعت الشركات الأمريكية من التعامل مع الحكومة الفنزويلية.

وتعيش فنزويلا، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي شهدتها مطلع العام الجاري بتنصيب المعارض خوان جوايدو نفسه رئيساً بالوكالة، أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.