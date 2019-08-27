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الوكالة الأمريكية للتنمية تقدم مساعدات للسودان لمواجهة آثار السيول
الثلاثاء 27 أغسطس 2019
رصدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبلغ 2.8 مليون دولار، مساعدات إلى السودان، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة جراء السيول.
وذكر بيان للسفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس الاثنين، أن حكومة الولايات المتحدة، رصدت المبلغ، في إطار اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية، لمواجهة حالات الطوارئ الحادة في جميع أنحاء البلاد، جراء السيول.
وأضاف البيان أن تلك الاستجابة تشمل توفير مأو ومواد غذائية وطبية ومستلزمات نظافة وحماية صحية، إضافة إلى دعم في مجالات النقل والإمداد.
وتوفي نحو 67 شخصًا في السودان، وأنهارت آلاف المنازل في عدة ولايات سودانية ضربتها السيول.
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