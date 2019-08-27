شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: «الحرية والتغيير» تسلم قائمة وزرائها.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم)

حسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، خلال اجتماع مع اللجنة التنسيقية ولجنة الترشيحات، أمس (الإثنين) الترشيحات الوزارية النهائية قبل تقديمها لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك. واستعرض المجتمعون الأسماء المرشحة لشغل مناصب وزارية مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة الثلاثية والتصويت على الأسماء المختلف عليها.

وقال عضو في لجنة الترشيحات، إن تسليم الترشيحات لرئيس الوزراء سيتم اليوم (الثلاثاء) في تمام التاسعة صباحا. وأضاف: انتهينا من ترشيحات جميع الوزارات اعتمادا على مبادئ الكفاءة والمهنية والوطنية، مع وضع اعتبار خاص لتمثيل المرأة، التي من المتوقع أن تترأس 3 أو 4 وزارات في مجلس الوزراء القادم. وأكد العضو البارز، أن اللجنة مستعدة لمنح رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، أي استشارات يحتاج إليها. ولفت إلى أنهم سيرفقون مع الترشيحات تقريرا يستهدي به رئيس الوزراء في اختيار مرشحيه الأنسب.

من جهة أخرى ، أعلن مجلس السيادة في السودان رسميا، مساء أمس الأول، حالة الطوارئ في مدينة بورسودان في أعقاب الاشتباكات القبلية التي تقول الشرطة إنها أودت بحياة 16 شخصاً على الأقل. وقال المتحدث باسم المجلس إنه تمت إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية.

ورصدت الأجهزة الأمنية استخدام السلاح الآلي لأول مرة في الصراع متهمة أطراف خارجية بالتدخل لتأجيج الصراع، وعلى إثرها أرسلت الأجهزة الأمنية المزيد من التعزيزات إلى المنطقة.