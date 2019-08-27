شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: انتخابات قريبة.. وتعهد بفضح المتورطين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

دعا رئيس الأركان الجزائري الفريق قايد صالح إلى انتخابات رئاسية شفافة في أقرب وقت. وبحسب ما ذكرت قناة «النهار» الجزائرية أمس (الاثنين)، قال قايد إن المرحلة تتطلب التحلي بالحكمة والرؤية والصبر، مشيدا بجهود هيئة الوساطة والحوار.

وجدد خلال لقاء بأفراد الواجهة البحرية الغربية، التأكيد على ضرورة التمسك بالخيار الدستوري. وطالب بضرورة تركيز الجهود على تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، داعيا كل الخيرين والشرفاء من أبناء الجزائر إلى تلبية نداء الوطن، والمساهمة في إثراء الحوار الوطني.

ولفت نائب وزير الدفاع إلى أن «هذه المقاربة ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال، تجنبنا كل المراحل الانتقالية الوخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها». وقال «إن هذه الأطراف التي بدأت تنكشف على حقيقتها، ولدينا معلومات مؤكدة حول تورطها، سنكشف عنها في الوقت المناسب».