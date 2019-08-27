محاكمة تشكيل عصابي متهم بسرقة المواطنين بالإكراه.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في العباسية، برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في منطقة أكتوبر.

وكشف قرار الإحالة، اشتراك المتهمين؛ "أحمد. ع" وشهرته أحمد شنطة، و"محمود. أ. ع" وشهرته محمود شقلباظ، و"كريم. ف. أ" وشهرته كرم النص، و"محمد. م. ع"، و"عبير. ر. ع"، في سرقة مبلغ نقدي وخاتم شعار الجمهورية الخاصين بمدرسة الفتح للتعليم الأساسي، ومبلغ مالي يخص المجني عليها "نعمات. ع"، عن طريق الإكراه الواقع عليها وعلى المجني عليه "عبد المنعم. ع".

وتمثلت الواقعة في اعتراض المتهمين طريق المجني عليهما، خلال استقلال سيارتهما الخاصة، وذلك بعد تتبعهما عقب صرف مبلغ نقدي من أحد البنوك، وهددوهما بالأسلحة النارية ليستولوا على المسروقات ويفروا هاربين بالسيارة "الجيب" السمراء المُبلّغ بسرقتها، والتي استخدموها في تنفيذ الجريمة.