التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الموالي لإيران، من صنعاء باتجاه أهداف مدنية في خميس مشيط بالسعودية، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، بأن قوات التحالف تمكنت صباح الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" بالمجال الجوى لليمن أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من الجوف باتجاه المملكة.