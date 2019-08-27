تأييد إخلاء سبيل متهمين في قضية "اغتيال الضابط وائل طاحون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أيدت الدائرة 31، برئاسة المستشار علي الهوراي، المنعقدة في طرة، إخلاء سبيل عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اغتيال العقيد وائل طاحون"، المقيدة برقم 1430 لسنة 2018.

وكانت محكمة شمال القاهرة العسكرية، أصدرت أحكامًا في يناير 2018، بالإعدام لكل من محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد، محمود محمد سعيد، وغيابيًا "جاد محمد جاد، حسام الصغير، علاء علي علي، الحسيني محمد صبيري "والمؤبد لـ 10 حضوريًا و6 غيابيًا و26 ما بين عدم الاختصاص والبراءة وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته.

وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، التي كفلها الدستور والقانون.

كانت التحقيقات قد كشفت عن تورط المتهمين في التحريض على قتل وائل عاطف طاحون، ضابط الأمن العام، ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالًا عدائية منها واقعة قتل المجني عليه بتاريخ 21 إبريل 2015.