إسبانيا / مقتل 4 ألمانٍ في إصطدام طائرة صغيرة ومروحيّة في جزيرة مايوركا

وكالات- أكدت وزارة الخارجية الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الاثنين 26 أوت 2019، مقتل أربعة ألمان في حادث اصطدام بين مروحية وطائرة صغيرة في جزيرة مايوركا الإسبانية أمس الأحد.

ورفضت وزارة الخارجية الألمانية الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وذكرت تقارير إخبارية أن الألمان الذين قتلوا هم أسرة من ميونخ.

وتحدثت صحيفة بيلد الألمانية عن زوجين وطفليهما البالغ أعمارهما 9 و11 عاما.

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وذكرت شبكة "أر تي في إي" الإسبانية أن طيار المروحية كان إيطاليا كما تم وصف الشخصين على متن الطائرة الخفيفة بأنهما رجل من فالنسيا وصديق له.

ولم يُعرف أيضًا سبب الحادث الذي تردد أنه وقع قبل الظهيرة بالقرب من بلدة إنكا.