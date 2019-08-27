الكيان الصهيوني يشنّ غارة ضدّ مقرّ للجبهة الشعبية – القيادة العامة شرق لبنان

وكالات - إستهدفت الكيان بعد منتصف ليلة البارحة (الأحد 25 أوت 2019) موقعا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة في شرق لبنان قرب الحدود السورية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الإثنين، بعد ساعات من توعد حزب الله بالرد على اسرائيل إثر سقوط طائرتين في معقله جنوب بيروت.
وأفادت الوكالة صباح الإثنين عن "ثلاث غارات معادية استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسايا.. حيث مواقع عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة".وقالت إن عناصر الموقع "ردوا بوابل من الرصاص المضاد للطيران".
وأحدثت الغارات بعد منتصف الليل ثلاثة انفجارات متتالية، بحسب الوكالة.
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، فصيل فلسطيني موال لدمشق وقريب من حزب الله، يتزعمه أحمد جبريل الذي يتخذ دمشق مقراً.
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